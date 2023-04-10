الملك يبحث فرص التعاون الاقتصادي مع مسؤولين يابانيين

الوكيل الإخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في طوكيو، اليوم الاثنين، لقاءات مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير التحول الرقمي الياباني تارو كونو، ورئيس جمعية الصداقة اليابانية الأردنية ميكيو ساساكي.

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وبحث جلالته خلال اللقاءات، التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثانيولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، مجالات توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيدا بعمق العلاقات والصداقة التاريخية بينهما.

وأشار جلالة الملك إلى فرص تعزيز التعاون في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والمياه، والتعدين، والطاقة المتجددة، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



ولفت جلالته إلى إمكانية التعاون في المشاريع التي تندرج ضمن خطط التحديث الاقتصادي والإداري، معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان للأردن في المجالات الاقتصادية والإنمائية.



وأكد وزيرا الاقتصاد والتجارة والصناعة، والتحول الرقمي حرص بلادهما على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الأردن في شتى المجالات.



وبدوره، ثمن رئيس جمعية الصداقة اليابانية الأردنية مستوى العلاقات بين البلدين والشعبين، مؤكدا تطلعه إلى تعزيزها، تحقيقا للمصالح المشتركة.



وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفيرة الأردنية في اليابان لينا عناب.