الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

محافظ جرش يشكل لجنة لإعادة إحياء السوق القديم

الملك يبحث فرص التعاون الاقتصادي مع مسؤولين يابانيين

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين بالمسجد الأقصى

الكرملين يعلق على تسريب الوثائق السرية من البنتاغون

التربية: 724 مدرسة صحية في المملكة

ما حكم زكاة أموال الديون والبضاعة والمقتنيات؟ الإفتاء تجيب

إيقاف حركة القوارب الزجاجية داخل الشواطئ لارتفاع منسوب الموج في العقبة

ألمانيا تهدد برفض منح تأشيرات دخول للرياضيين الروس

وفاة طفل غرقا في بئر ماء باربد

الإثنين، 10-04-2023 02:28 م

الملك يبحث فرص التعاون الاقتصادي مع مسؤولين يابانيين

111-22


الوكيل الإخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في طوكيو، اليوم الاثنين، لقاءات مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير التحول الرقمي الياباني تارو كونو، ورئيس جمعية الصداقة اليابانية الأردنية ميكيو ساساكي.

اضافة اعلان


وبحث جلالته خلال اللقاءات، التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثانيولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، مجالات توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيدا بعمق العلاقات والصداقة التاريخية بينهما.

 

وأشار جلالة الملك إلى فرص تعزيز التعاون في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والمياه، والتعدين، والطاقة المتجددة، والسياحة، وريادة الأعمال، والاستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


ولفت جلالته إلى إمكانية التعاون في المشاريع التي تندرج ضمن خطط التحديث الاقتصادي والإداري، معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان للأردن في المجالات الاقتصادية والإنمائية.


وأكد وزيرا الاقتصاد والتجارة والصناعة، والتحول الرقمي حرص بلادهما على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الأردن في شتى المجالات.


وبدوره، ثمن رئيس جمعية الصداقة اليابانية الأردنية مستوى العلاقات بين البلدين والشعبين، مؤكدا تطلعه إلى تعزيزها، تحقيقا للمصالح المشتركة.


وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفيرة الأردنية في اليابان لينا عناب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
494093_1_1680167770

مياه اليرموك توقف محطة ضخ المكيفتة لإجراء أعمال الصيانة

1681128122249

الأمير الحسين يلتقي ولي عهد اليابان

6433f5b3013bf

محافظ جرش يشكل لجنة لإعادة إحياء السوق القديم

0e79bbcf-219b-4ad0-a992-6b270260498b

التربية: 724 مدرسة صحية في المملكة

أثر_الدين_على_الزكاة

ما حكم زكاة أموال الديون والبضاعة والمقتنيات؟ الإفتاء تجيب

main_image6433e61085830

إيقاف حركة القوارب الزجاجية داخل الشواطئ لارتفاع منسوب الموج في العقبة

أخبار متعلقة
642866d4665e2

الملك والعاهل البحريني يؤكدان على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية

المفرق-صبحة-وصبحية-1-1536x1152

بدء فعاليات المجالس العلمية الهاشمية في المفرق

الملك-1-1

الملك يجري اتصالاً هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات

new_235871_2207_800

الملك يؤكد وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان

مسجد

الأوقاف توزع 500 قسيمة شرائية و300 طرد غذائي في معان

M63A0712

استراتيجية الصحة.. جودة وكفاءة بتقديم الخدمات للنهوض بالقطاع الصحي