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الإثنين، 10-04-2023 05:29 م

أوقاف الأغوار الشمالية تقيم مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

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الوكيل الإخباري - أقامت مديرية أوقاف الأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، المجلس العلمي الهاشمي الثالث خلال شهر رمضان المبارك، بعنوان "وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني - حجة الإسلام الإمام السيوطي".

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وتناول المجلس الذي أقيم في مسجد الشونة الكبير بحضور مدير أوقاف اللواء خالد القضاة وعدد من الأئمة والوعاظ، إضافة إلى ممثلي المجتمع المحلي الحديث عن حجة الإسلام الإمام السيوطي رحمه الله وسيرته ونشأته ودوره في إثراء العلوم الشرعية.


وتحدث استاذ علم الحديث في جامعة آل البيت الدكتور بكر بني ارشيد ، عن التعريف بالإمام السيوطي وأهم كتبه، مشيراً إلى سيرة وحياة الإمام السيوطي ورحلاته العلمية وشيوخه وتلاميذه وآثاره العلمية.

 

كما تحدث أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت الدكتور شريف الخطيب، حول بيان المقاصد الوقفية الملكية وأهدافها النبيلة لتحقيق الجوانب العلمية والتربوية في حياة الإمام وتطبيقها على أرض الواقع، لافتا إلى أثر حجة الإسلام الإمام السيوطي رحمه الله في الإسلام والحياة.


وأشار إلى أثر الوقفيات الملكية في تحقيق رسالة الإسلام، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الإسلام في مختلف المحافل الدولية.

 




 

 


 

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