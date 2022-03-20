السماح لفئات جديدة بالتسجيل على منصة دعم الكهرباء

الوكيل الاخباري -

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اكد الناطق الاعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور ابو عيد، حصول العائلات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي على اكثر من عداد لوجودها في محافظات مختلفة.وقال ان الحكومة و للتسهيل على المستفيدين من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي، قررت السماح بالحصول على عداد اخر او اكثر لرب الاسرة من سكان محافظة معينة ويعمل في محافظة أخرى، أو احد أبنائه، او اذا كان احد الأبناء يدرس في محافظة أخرى.واضاف ابو عيد بانه يجري حاليا تجهيز منصة دعم الكهرباء kahraba.gov.jo للتسجيل للفئات الجديدة والتي أعلن عنها أخيرا، مؤكدا بانه سيتم فتح باب التسجيل أمام هذه الفئات خلال الأيام المقبلة.وكانت الحكومة وافقت على عدم المساس بالمواطنين ممن يملكون منزلين في محافظتين مختلفتين، ضمن آلية محددة، وشمول الأردنيين ممن لا يزالون في دفتر عائلة واحدة ويعملون أو يدرسون في محافظات أخرى.