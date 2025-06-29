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للتخلص من طنين الأذن.. دراسة تكشف المفتاح

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تعبيرية
 
الأحد، 29-06-2025 02:52 م

الوكيل الإخباري-  يعاني حوالي 15٪ من سكان العالم من طنين الأذن، وهي حالة تُسبب سماع صوت مثل الأزيز أو الطنين دون وجود مصدر خارجي، وغالبًا ما ترتبط بفقدان السمع والتوتر والاكتئاب.

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بحث جديد يشير إلى أن النوم، وخاصة النوم العميق، قد يلعب دورًا في تخفيف أعراض الطنين، إذ يُعتقد أن هذه المرحلة تُثبّط النشاط العصبي الزائد في مناطق السمع بالدماغ، مما يساعد على تقليل الإحساس بالطنين وتحسين جودة النوم.


ومع أن الطنين لا يُشفى كليًا حتى الآن، فإن تعزيز النوم العميق قد يكون خطوة واعدة نحو فهمه والتخفيف من تأثيره النفسي والذهني.

 

لبنان 24

 

 

 
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