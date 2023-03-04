السوق المركزي .. ارتفاع طفيف على سعر البطاطا

الوكيل الإخباري - سجل سعر كيلو البطاطا في السوق المركزي ارتفاع طفيف اليوم السبت حيث بلغ سعر الكيلو 30 قرشاً وتم توريد 495 طن بطاطا إلى للسوق.

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وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4284.635 طن، توزعت على 2457.797 طن خضار، 1579.838 طن فواكه، و 247.001 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 434.324 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش، الليمون من 40 إلى 60 ، زهرة من 15 إلى 25 قرشاً ، الموز البلدي من 65 إلى 90 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم السبت:



