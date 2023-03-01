السياحة تدعو الراغبين بالالتحاق بدورات ادلاء السياح لمراجعتها

الوكيل الاخباري-
تدعو وزارة السياحة والآثار الراغبين في الالتحاق بدورات أدلاء السياح للغات الالمانية والايطالية، مراجعة الوزارة في مبناها الكائن في جبل عمان الدوار الثالث خلف فندق الرويال للاطلاع على الشروط اللازمة وتعبئة طلبات الانتساب مصطحبين معهم بطاقة الاحوال الشخصية ونسخة عن المؤهل العلمي وعدم المحكومية، او الدخول على الرابط / https://www.mota.gov.jo/AR/Forms/طلب_الانتساب_الى_دورة_الدلالة_السياحية_للغات_الالمانية_و_الايطاليةاضافة اعلان
وتعبئة الطلب وذلك من تاريخ 2023/3/1 ولغاية 2023/3/7.
كما تدعو الوزارة الأشخاص الذين تقدمو بطلبات سابقة لدورات ادلاء السياح قبل فترة تتجاوز الثلاثة أشهر ضرورة مراجعة الوزارة لتجديد طلباتهم.
للاطلاع على الشروط يرجى الدخول على الموقع الالكتروني للوزارة (mota.gov.jo
).