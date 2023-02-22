الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

جامعة آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع كلية باهانج الماليزية

جلسة تعريفية في الكرك عن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

فاعليات في عجلون : اللقاء الملكي بمجالس المحافظات خارطة طريق للإصلاح والبناء

"زراعة بني كنانة" تنهي حملة تعقيم مزارع الأبقار في اللواء

"الريادي الأردني" ينظم ورشة عمل متخصصة لسيدات في محافظة إربد

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في جرش

وزير شؤون التنمية البريطاني يبدأ زيارة للأردن ويعلن أدوات جديدة لدعم المملكة

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال كانون الثاني الماضي 17%

الأربعاء، 22-02-2023 03:42 م

فريق من وزارة السياحة يتفقد مواقع أم الرصاص واللاهون وتل ذيبان

211737_4_1677069623


الوكيل الاخباري- اطلع فريق من وزارة السياحة والآثار، ودائرة الآثار العامة، ومختصون وخبراء، برئاسة مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، خلال زيارة لمواقع أم الرصاص، واللاهون، وتل ذيبان، على واقع الحال والوقوف على احتياجاتها.

اضافة اعلان


وبحسب بيان لدائرة الآثار العامة، اليوم الأربعاء، قال بلعاوي، إنه سيجري البدء بإنشاء متحف في مركز زوار أم الرصاص، وتشكيل فريق من مديرية المتاحف والمهندسين، لعمل تصميم له، مشيراً إلى أهمية إعادة استخدام المركز بطريقة أكثر فاعلية مما هو عليه الآن.


كما اطلع الفريق على أهم المعيقات والإجراءات الواجب اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء وإيصالها للموقع بشكل كامل، لافتاً إلى ضرورة إضاءة الموقع بطريقة مميزة وفعالة مما يوفر الحماية المطلوبة.


وبين بلعاوي، أن موقع أم الرصاص سيكون أول موقع تشمله المنظومة الأمنية وكاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية لتوفير الأمن والحماية.


ووجه بضرورة القيام بأعمال الصيانة والترميم في الموقع لعدد من الكنائس واللوحات الفسيفسائية، ووضع البيوت التراثية على مسار رحلة الزائر في الموقع، وتغيير اتجاه المسار في بعض الأماكن ليكون أشمل وأكثر دقة، كما أوعز بتأهيل موقع اللاهون تمهيدا لافتتاحه.


وفي موقع تل ذيبان الأثري، اطلع الفريق على خطة العمل في بناء مركز الزوار ومراحل سير العمل فيه، مؤكدين ضرورة البدء بأعمال التنقيب في الموقع لإظهار المعالم المهمة فيه، وعمل مسار يوضح رحلة الزائر، إضافة إلى وضع لوحات إرشادية تفسيرية عن تاريخ التل الأثري.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202321201511176312155

جامعة آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع كلية باهانج الماليزية

2202318203142615319125

جلسة تعريفية في الكرك عن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

220232121540808600054

فاعليات في عجلون : اللقاء الملكي بمجالس المحافظات خارطة طريق للإصلاح والبناء

وزارة الزراعة

"زراعة بني كنانة" تنهي حملة تعقيم مزارع الأبقار في اللواء

2202320225620830977198

"الريادي الأردني" ينظم ورشة عمل متخصصة لسيدات في محافظة إربد

2202321184832671133931

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في جرش

أخبار متعلقة
news_odd1fjikvc

أعداد زوار الأردن الشهر الماضي تتجاوز مستوياتها بعامي 2019 و2022