فريق من وزارة السياحة يتفقد مواقع أم الرصاص واللاهون وتل ذيبان

الوكيل الاخباري- اطلع فريق من وزارة السياحة والآثار، ودائرة الآثار العامة، ومختصون وخبراء، برئاسة مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، خلال زيارة لمواقع أم الرصاص، واللاهون، وتل ذيبان، على واقع الحال والوقوف على احتياجاتها.

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وبحسب بيان لدائرة الآثار العامة، اليوم الأربعاء، قال بلعاوي، إنه سيجري البدء بإنشاء متحف في مركز زوار أم الرصاص، وتشكيل فريق من مديرية المتاحف والمهندسين، لعمل تصميم له، مشيراً إلى أهمية إعادة استخدام المركز بطريقة أكثر فاعلية مما هو عليه الآن.



كما اطلع الفريق على أهم المعيقات والإجراءات الواجب اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء وإيصالها للموقع بشكل كامل، لافتاً إلى ضرورة إضاءة الموقع بطريقة مميزة وفعالة مما يوفر الحماية المطلوبة.



وبين بلعاوي، أن موقع أم الرصاص سيكون أول موقع تشمله المنظومة الأمنية وكاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية لتوفير الأمن والحماية.



ووجه بضرورة القيام بأعمال الصيانة والترميم في الموقع لعدد من الكنائس واللوحات الفسيفسائية، ووضع البيوت التراثية على مسار رحلة الزائر في الموقع، وتغيير اتجاه المسار في بعض الأماكن ليكون أشمل وأكثر دقة، كما أوعز بتأهيل موقع اللاهون تمهيدا لافتتاحه.



وفي موقع تل ذيبان الأثري، اطلع الفريق على خطة العمل في بناء مركز الزوار ومراحل سير العمل فيه، مؤكدين ضرورة البدء بأعمال التنقيب في الموقع لإظهار المعالم المهمة فيه، وعمل مسار يوضح رحلة الزائر، إضافة إلى وضع لوحات إرشادية تفسيرية عن تاريخ التل الأثري.