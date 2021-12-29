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الأربعاء، 29-12-2021 04:10 م

السياحة تكثف جولاتها للتحقق من إلتزام المنشآت بالإجراءات الوقائية

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الوكيل الاخباري - كثفت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية، للتأكد من الالتزام  بشروط الصحة والسلامة العامة والإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المتبعة خلال احتفالات رأس السنة، ومراقبة مدى تطبيق أوامر الدفاع والتعليمات الصادرة عنها وتنفيذها والتقيد بها.

وشددت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، على المنشآت بضرورة التزامها بتوصيات لجنة الأوبئة المتعلقة بإلزامية وجود فحص "بي سي آر" سلبي قبل 48 ساعة لجميع المشاركين والحضور في الحفلات والتجمعات، بالإضافة إلى شرط حصولهم على جرعتي المطعوم بحيث لا يكون قد مضى أكثر من ستة شهور على الجرعة الثانية.

وأكدت ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بأوامر الدفاع التي تنص على مراعاة التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات، وأعداد الأشخاص المتواجدين على الطاولات والتباعد بينها، إضافة إلى وجود عامل للتدقيق على تطبيق "سند أخضر" لدخول المرتادين على المنشأة.

وبينت الوزارة أنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بشروط الصحة والسلامة العامة التي وضعتها الوزارة والجهات المختصة وأوامر الدفاع، والذي قد يصل إلى الإغلاقات والغرامات المالية، مشيرة إلى أن فرق التفتيش والرقابة تعمل على مدار الساعة لضبط المنشآت غير المتقيدة بالتعليمات وتحرير وتوجيه المخالفات والإنذارات لها.

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