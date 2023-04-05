السياحة : 1.47 مليون زائر للمملكة خلال العام الحالي

الوكيل الإخباري-

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ارتفع عدد زوار المملكة إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة مع الفترة نفسها من الأعوام الماضية، بعد أن بلغ في الربع الأول من العام الحالي نحو 1.476.599 زائر، محققاً ارتفاعاً بنسبة 90.7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغ فيها عدد الزوار 774.111 زائر.وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، ارتفاعاً في أعداد سياح المبيت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 80.9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ وصل عددهم إلى 1.204.458 سائح، مقارنة مع نحو 665.779 سائح لعام 2022.وبلغ عدد الزوار القادمين للمملكة في الربع الأول من عام 2019 الذي يعد العام الذهبي للسياحة 1.146.790 زائر، وعدد سياح المبيت 966.483 سائح.وأظهرت النشرة، ارتفاعاً في عدد الزوار من الدول الأوروبية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 163.9 بالمئة ليصل إلى 198.766 سائح، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، كما ارتفع عدد الزوار من دول آسيا والباسيفيك بنسبة 286.4 بالمئة ليصل إلى 79.232 سائح، والدول الأميركية ارتفع العدد بنسبة 159.9 بالمئة ليصل إلى 58.880 سائح.وبحسب النشرة، ارتفع عدد الزوار من الدول العربية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 61.7 بالمئة ليصل إلى 508.853 سائح، ومن الدول الافريقية ارتفع بنسبة 128.4 بالمئة ليصل إلى 8.162 سائح، ومن الأردنيين المقيمين في الخارج ارتفع العدد بنسبة 53.1 بالمئة ليصل إلى 350.564 زائر.وبلغ عدد الزوار في شهر آذار الماضي نحو 536.642 زائر، محققا ارتفاعا وصل إلى 43.1 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022 الذي بلغ العدد فيه نحو 375.017 زائر، كما ارتفع عدد سياح المبيت إلى 439.106 سائح، وبنسبة 38.5 بالمئة مقارنة مع شهر آذار لعام 2022، في حين بلغ عدد السياح في شهر آذار من عام 2022 نحو 317.087 سائح.