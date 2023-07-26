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الأربعاء، 26-07-2023 09:24 ص

السير تكشف أسباب الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة السير خلال استعراضه التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، إن عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة وقطع الإشارة الضوئية حمراء أبرز مسببات الحوادث المرورية التي تم التعامل معها خلال الـ24 ساعة الماضية.اضافة اعلان


وبين أن تجاوز الإشارة الضوئية حمراء من قبل مركبة تسبب بصدم مركبة أخرى بمنطقة الحسين في عمان أمس، نتج عنه 3 إصابات.

كما لفت الى أن ارتكاب مخالفة عدم أخذ الاحتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة تسبب بحادثين متتاليين بنفس المكان بمنطقة ياجوز الأول دهس وصدم مركبتين متوقفتين بجانب الطريق تبعه حادث صدم لمركبتين بنفس المكان نتج عن الحادثين 7 إصابات.

وتابع بأنه جرى التعامل يوم أمس مع حالة وفاة إثر حادث صدم على طريق الموقر بسبب عدم أخذ الاحتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة.

 




 

 


 

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