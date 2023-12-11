السير تكشف وضع الحركة المرورية على طرقات عمان صباح اليوم

الوكيل الاخباري - قالت ادارة السير ان حركة المرور انسيابية على طرق العاصمة صباح اليوم ولا يوجد عوائق تذكر

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واشارت ادارة السير خلال تقريرها المروري انه تم التعامل مع بعض التعطلات اللحظية لبعض المركبات ، كتعطل مركبة بشارع المدينة الطبية باتجاه دوار الشعب وتم التعامل معها ورفعها دون ان يكون لها تأثير على انسيابية حركة السير



وأضافت ادارة السير أن بعض الطرق تشهد كثافة مرورية، كما في شارع الاستقلال، حيث تكون حركة السير محصورة حتى ما بعد نفق الاقتصاد، وبعد ذلك تعود الحركة إلى الانسيابية.



وأشارت أيضا إلى وجود كثافة مرورية على أعلى جسر المدينة الرياضية باتجاه إشارة التخصصي، ولكنها أكدت أن الحركة تعود إلى الانسيابية بعد ذلك.