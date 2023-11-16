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إصابة 5 إسرائيليين في عملية جنوب القدس

الخميس، 16-11-2023 08:46 ص

السير: نصف مليون مركبة خضعت للفحص الفني منذ بداية الحملة الشتوية

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الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة السير المركزية الملازم مؤيد محافظة، إن نحو نصف مليون مركبة خضعت للفحص الفني منذ بداية الحملة حتى اليوم الخميس، حيث نجحت 425 ألف مركبة بالفحص بالإضافة إلى 75 ألف مركبة حصل سائقيها على اشعارات لتصويب أوضاعها.

وأكدت محافظة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن الحملة الشتوية مستمرة في جميع محافظات المملكة بصورة عامة وعلى المركبات المخصصة لنقل الركاب وسيارات الشحن بصورة خاصة، لما لها من أثر على فئة كبيرة من المواطنين.

وبين أنه تشتمل الحملة التي تنفذها الإدارات المرورية (السير، الترخيص، الدوريات الخارجية) على تدقيق جاهزية للمركبات، والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء، وقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية مثل تساقط الأمطار والثلوج.

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وأشار محافظة إلى أن المركبة التي يوجد بها خلل فني يعطى السائق اشعار لإصلاح الخلل لمدة اسبوع، ومن ثم يتم الفحص مجددا ويعطى ملصق حملة الشتاء الذي يوضع على الزجاج الامامي. 


 




 

 


 

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