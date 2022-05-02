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الإثنين، 02-05-2022 10:11 ص

السير توضح حالة الطرق خلال أول يوم عيد

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الوكيل الإخباري - قال مساعد قسم الدوريات المرورية في إدارة السير المركزية النقيب محمد شديفات إنه منذ الساعة الخامسة فجرا تم توزيع رقباء السير على أماكن صلاة العيد لتنظيم الحركة المرورية هناك.

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وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية الاثنين، أن الحركة المرورية ما بعد العصر ستكون الحركة خفيفة على الطرقات لوجود زيارات بين المواطنين، فيما ستزداد بالفترة المسائية.


وبين أن هناك حركة تسوق وتنزه للمواطنين في ثاني أيام العيد وقد تم وضع خطة مرورية متقنة بالكامل ولغاية انتهاء العطلة بالكامل.


ولفت إلى عدم وجود أي اعاقة في حركة السير خلال صلاة العيد.

 




 

 


 

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