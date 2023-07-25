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الثلاثاء، 25-07-2023 09:19 ص

السير: ضبط طفل 11 عاما يقود مركبة في عمّان

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الوكيل الإخباري - ضبطت إدارة السير، طفلا يبلغ من العمر 11 عاما، أثناء قيادته لإحدى المركبات في العاصمة عمّان.

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وقالت إدارة السير، خلال التقرير المروري، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالك مركبة مكن حدثاً (11 عاماً) تم ضبطه يقود تلك المركبة يوم أمس في العاصمة عمان، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر بسبب عدم معرفته بأدنى قواعد وأولويات المرورية.


وحذرت إدارة السير من قيادة الأطفال للمركبة.


وجددت تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.


 




 

 


 

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