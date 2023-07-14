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الجمعة، 14-07-2023 02:46 م

الأمن يكشف أسباب انهيار أجزاء من مصنع الاسفنج المحترق في عمّان

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الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام إن ما تم انهياره في مبنى مصنع الإسفنج الذي أتى الحريق عليه فجر اليوم الجمعة بمنطقة الزهور في العاصمة عمّان، هو واجهتين من المبنى بفعل تأثرها بالحريق الذي استمر لساعات طويلة.

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وأضافت في بيان، أنها كانت قد أخلت المبنى نهائياً، وعزلت المنطقة المحيطة به، وعليه فلم تحدث إي إصابات بالأرواح.

وأشارت إلى أن باقي أجزاء المبنى عانت من أضرار وتشققات كبيرة يخشى معها انهيار باقي المبنى، والذي يجري تقييم إزالته والتعامل معه من قبل لجنة السلامة العامة المختصة من الجهات لمعنية، وحسب الاجراءات المتبعة.

كما نصحت مديرية الأمن العام بعد الاقتراب من المبنى، والمنطقة المحيطة على الإطلاق ، حرصاً على سلامتهم

 




 

 


 

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