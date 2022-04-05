السير: طريق المطار يشهد حركة مرورية نشطة

الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا من غرفة عمليات إدارة السير، إن مداخل العاصمة تشهد حركة مرورية نشطة، خاصة طريق المطار باتجاه عمّان.

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وأضاف خلال حديثه لإذاعة الأمن العام، أن الخطة المرورية المعتادة تنفذ من خلال أخذ المواقع على مداخل ومخارج العاصمة وعلى المفاصل الرئيسة.



ولفت إلى وقوع حادث يوم أمس ضمن اختصاص محافظة الكرك، تصادم لمركبتين نتج عنه وفاة شاب وإصابة بالغة لشاب آخر.



وحول الإقبال على الأسواق التجارية، أوضح أن الإقبال يرتفع في ساعات ما بعد انتهاء الدوام وساعات ما قبل الإفطار، داعيا إلى ركن المركبات بطريقة سليمة واتباع إرشادات رقباء السير في الاصطفاف الآمن.



وأكد تواجد وتمركز رقباء السير في الأسواق التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا.

وقال : "نحن لا نفكر في المخالفة بقدر إزالتها أو منعها".

