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الثلاثاء، 22-03-2022 07:42 ص

المستقلة للانتخاب: أول مقترع سُجل في إربد وأول سيدة في الكرك

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الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن الإقبال على المشاركة في الانتخابات لمجالس المحافظات، والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان مع بداية فتح صناديق الإقتراع جيداً .

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وأضاف الرواشدة اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقد في الهيئة أن أول مقترع سُجل في إربد وأول سيدة في الكرك.

 

وأكد الرواشدة أنه جرى التأكد من عمليات ربط الهيئة الإلكتروني مع جميع صناديق الاقتراع، البالغ عددها 6937 منها 3345 للذكور، و3592 للإناث، والتي تتوزع على مراكز الاقتراع البالغ عددها 1850.

 

وفتحت صناديق الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان عند قرابة الساعة السابعة صباح اليوم، على أن تنتهي عند السابعة مساء. 

 




 




 

 


 

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فتح صناديق انتخابات مجالس المحافظات والبلدية ومجلس أمانة عمّان

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