تخفيضات وعروض على مستلزمات العيد بالاستهلاكية المدنية اعتبارا من اليوم

الوكيل الإخباري - وفرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية جميع المواد الخاصة بعيد الفطر السعيد ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، أمس الجمعة، إن مستلزمات العيد كافة تم توفيرها في جميع أسواقها المنتشرة في محافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقا وهي مواد (الشوكولاتة والتوفي والملبس والسكاكر والمعمول والطحين والسميد والجميد المعبأ والقهوة المبكتة بأنواعها واللوز والجوز وعجينة التمر وجوز الهند والزبيب والعصائر)، إضافة إلى توفر المواد الأساسية باستمرار على مدار العام وهي (الأرز بأنواعه والزيوت النباتية والدجاج المجمد واللحوم المقطعة).



وبين القضاة أن المؤسسة ستقوم اعتبارا من يوم السبت 2024/4/6 بإجراء حزمة من التخفيضات والعروض الترويجية على مواد العيد، داعيا المواطنين إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار العروض والتخفيضات.



يشار إلى أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعمل على تأمين المواد الغذائية وغير الغذائية في أسواقها بأسعار معتدلة تناسب مختلف شرائح المجتمع، تنفيذا لرؤيتها في حماية المواطن من ارتفاع الأسعار.