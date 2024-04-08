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الإثنين، 08-04-2024 11:57 ص

سياحة العيد: إقبال لافت على الرحلات الداخلية إلى المملكة

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الوكيل الإخباري - تؤشر الحجوزات الملحوظة على الرحلات السياحية الداخلية إلى المملكة على إقبال نشط من قبل المواطنين أو السياح العرب على "سياحة العيد"، ولا سيما المناطق السياحية والأثرية الأردنية خلال فترة عيد الفطر السعيد لقضاء أوقات ممتعة في ربوع البلاد، والاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المختلفة.

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وتعد مدينة العقبة ووادي رم والبحر الميت وإربد وعجلون من الوجهات والمناطق الأكثر جذبا وإقبالا من المواطنين والسياح خلال أيام عطلة عيد الفطر.

وقال أصحاب مكاتب وشركات سياحية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "إن هناك إقبالا مرتفعا من المواطنين للحجز على رحلات السياحة الداخلية في ظل توفير الشركات برامج سياحية متنوعة وبأسعار في متناول الجميع.


وأكدوا سعي مكاتب السياحة خلال وضع البرامج إلى تغطية جميع محافظات المملكة وتلبية جميع أذواق المواطنين ورغباتهم، داعين إلى إقامة المزيد من الفعاليات والمهرجانات في المحافظات كافة، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتوفير تجارب مميزة ومريحة لزوار المواقع السياحية والأثرية، والاهتمام بالنظافة العامة في تلك المواقع.

من جهته، أكد عضو الهيئة العامة في جمعية وكلاء السياحة والسفر سلامه خطار، أن برنامج أردننا جنة كان له دور كبير في تنشيط حركة السياحة الداخلية خلال عطلة الأعياد، مشيرا إلى أن جميع مكاتب السياحة الداخلية مستفيدة من البرنامج.


وبين أهمية السياحة الداخلية التي تعد فرصة لاكتشاف الأماكن السياحية والأثرية التي تزخر بها المملكة، ما يعزز الوعي الثقافي بتاريخ الأردن، والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية في المحافظات.


وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن تنظيمها العديد من الفعاليات في الساحة الهاشمية في وسط البلد خلال ثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد، تتضمن عروضا هادفة للعائلات والأطفال.

 




 

 


 

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