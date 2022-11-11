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الشبول: وزارة الاتصال الحكومي جاءت لتعزيز الحريات وليست عودة لوزارة الإعلام

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الجمعة، 11-11-2022 11:29 ص

الشبول: وزارة الاتصال الحكومي جاءت لتعزيز الحريات وليست عودة لوزارة الإعلام

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الوكيل الاخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، أن وزارة الاتصال الحكومي هي التطبيق الأول لخارطة التحديث القطاع العام، وليست عودة لوزارة الإعلام.اضافة اعلان


وقال في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الحكومة بدأت عملية التحديث على 3 محاور  رئيسية (سياسية وإدارية واقتصادية)، حيث سيمضي تنفيذ هذه المحاور بشكل متوازي، كل مسار قُسم إلى 3 مراحل ونحن في المرحلة الأولى في 3 المسارات”.

وأضاف ان من أبرز مهام الوزارة، الالتزام بنصوص الدستور، وتعزيز دور الإعلام الوطني في الدفاع في مصالح الدولة، وحماية تعددية وسائل الإعلام وتنوعها، والتصدي للشائعات وخطاب الكراهية، وتعزيز حق الجمهور بوسائل إعلام تحترم الإنسان، بالإضافة إلى توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

وبين أن الوزارة جاءت لتعزيز الحريات ولدعم المؤسسات الإعلامية الوطنية، ولك لضمان قدرة هذه المؤسسات على حمل رسالة الدولة ومسارات التحديث الثلاثة، التي تعتبر البرنامج الوطني للدولة الأردنية خلال السنوات 10 المقبلة، مشيرا إلى ان استحداث وزارة الاتصال الحكومي يؤكد جدية الدولة في تطبيق هذه المهام.

وشدد الشبول على أنه لن يتم دمج وكالة الأنباء مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فكل منهما مؤسسة مستقلة بذاتها وتعمل وفق قانون، مؤكدا أن استقلالها ودعمهما أمر ضروري، وستكونان مرتبتطين مع الوزارة ولن تكونان جزءاً منها.

وأكد أنه تم استئجار مبنى من مؤسسة اموال الايتام في الشميساني، وكادر الوزارة سيكون بالعشرات، وسنبدأ بالبداية ع مون بالاعتماد على كوادر الاعلام في رئاسة الوزراء مع رفدها بكوادر من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية بترا.

 




 

 


 

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