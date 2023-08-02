الشبول يترأس اجتماع اللجنة التنظيمية لاستضافة مؤتمر اليونسكو للدراية الإعلامية



الوكيل الاخباري - ترأس وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاجتماع الأول للجنة التنظيمية الوطنية لاستضافة مؤتمر اليونسكو الدولي "الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية وأجندة الشباب" المقرر عقده في تشرين الأول المقبل تحت الرعاية الملكية السامية بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي.



وأشار خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، في وزارة الاتصال الحكومي، إلى أن مجلس الوزراء وافق على استضافة المؤتمر وتشكيل الفرق واللجان الفنية والإدارية واللوجستية لتنظيمه، لافتاً إلى مشاركة 300 شخص من الخارج و500 من المملكة وألف مشارك عبر تقنية الاتصال المرئي ( عن بُعد) في فعاليات المؤتمر.



وأكد الشبول أن هذا المؤتمر الذي سيشهد مشاركة من مختلف دول العالم، سيركز على الدراية الإعلامية لمواجهة عصر الهيمنة الرقمية وسلبياته من خلال الانتشار الكبير للأخبار الزائفة والمزيفة والكاذبة، إضافة إلى المحتوى غير القانوني المنتشر على بعض منصات التواصل الاجتماعي.



ولفت إلى تجربة الأردن الرائدة في التربية الإعلامية والمعلوماتية عربيا، مبيناً أن المؤتمر سيكون فرصة لإدراج خبرة المملكة وتجربتها ومدى التقدم الذي أحرزته في هذا المجال على أجندة المؤتمر، مشيرا الى أهمية التربية الإعلامية في الوقت الراهن وللأجيال المقبلة .



وبين أن المؤتمر سيعقد في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت خلال الفترة من 23 الى 25 من شهر تشرين أول المقبل، وسيتضمن 15 جلسة، إضافة إلى إصدار إعلان عمان الذي سيتناول مختلف المحاور التي يتضمنها المؤتمر والتركيز على الدراية والتربية الإعلامية وإدراجها في قمة المستقبل التي ستعقد العام المقبل.

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