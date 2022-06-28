الثلاثاء 28-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتوفير ضمانات السلامة المهنية في مواقع العمل

الملحقية القطرية تعلن عن استكمال اختبارات العمل لـ 407 معلمين أردنيين

بحث تسويق الكفاءات الأردنية بمجالات الطاقة المتجددة في الخارج

الشبول يرعى اختتام فعاليات النسخة الثانية من برنامج إعلام السلام

إرادة ملكية باستثنائية الأمة في العشرين من تموز القادم

الامن العام : ضبط كافة المشاركين بمشاجرة الخالدية

العقبة تشيع 5 من أبنائها الذين قضوا بحادثة الميناء

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير أحمد مناصرة

دعوة للمواطنين للتعرف على هذا السائق .. كاد ان يتسبب بكارثة - فيديو

جمعية وكلاء السياحة: حادثة العقبة لم تؤثر على حجوزات الفنادق

الثلاثاء، 28-06-2022 05:53 م

الشبول يرعى اختتام فعاليات النسخة الثانية من برنامج إعلام السلام

62022288209115927628


الوكيل الاخباري - رعى وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الثلاثاء، اختتام فعاليات النسخة الثانية من برنامج "إعلام السلام"، الذي نظَّمته هيئة "أجيال السلام" بالشراكة مع السفارة الأميركية في عمّان، بمشاركة حوالي 100 صحفي وصحفية من العاملين في وسائل الإعلام الأردنية، والدوائر الإعلامية في المؤسسات الحكومية والخاصَّة وغير الربحية بالإضافة إلى طلبة الصحافة والإعلام.

واستهلَّ الشبول كلمته المسجَّلة التي عرضت خلال الحفل بتقديم التَّعزية لذوي ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في العقبة أمس، وتمنِّياته بالشِّفاء العاجل للمصابين، مطمئناً الجميع أنَّ الحياة عادت إلى طبيعتها سواءً في المدينة أو الحركة التجاريَّة والسِّياحيَّة والموانئ.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1656426862897

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتوفير ضمانات السلامة المهنية في مواقع العمل

q

الملحقية القطرية تعلن عن استكمال اختبارات العمل لـ 407 معلمين أردنيين

وزارة الخارجية

بحث تسويق الكفاءات الأردنية بمجالات الطاقة المتجددة في الخارج

إرادة ملكية

إرادة ملكية باستثنائية الأمة في العشرين من تموز القادم

620222815133985707482

الامن العام : ضبط كافة المشاركين بمشاجرة الخالدية

290802700_3099870860326977_441201029834477477_n

مياه اليرموك تبحث سير مشروعات المنحة الهولندية للتدريب والصرف الصحي

أخبار متعلقة
www

الشبول يطمئن الأردنيين على الأوضاع في العقبة

download

مأدبا: محاضرة حول الإعلام الجديد ودوره بالمجتمعات

9

الأردن يتقدم على مؤشر السلام العالمي

بنزين محروقات وقود1

وزير الإعلام يؤكد على تبقي 4 رفعات لأسعار المشتقات النفطية

f

الشبول يؤكد أهمية إربد عاصمة الثقافة العربيَّة كنموذج يعكس صورة الأردن

maxresdefault (4)

هيئة الإعلام تبحث متابعة المطابع غير المرخصة