الشبول يرعى اختتام فعاليات النسخة الثانية من برنامج إعلام السلام

الوكيل الاخباري - رعى وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الثلاثاء، اختتام فعاليات النسخة الثانية من برنامج "إعلام السلام"، الذي نظَّمته هيئة "أجيال السلام" بالشراكة مع السفارة الأميركية في عمّان، بمشاركة حوالي 100 صحفي وصحفية من العاملين في وسائل الإعلام الأردنية، والدوائر الإعلامية في المؤسسات الحكومية والخاصَّة وغير الربحية بالإضافة إلى طلبة الصحافة والإعلام.



واستهلَّ الشبول كلمته المسجَّلة التي عرضت خلال الحفل بتقديم التَّعزية لذوي ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في العقبة أمس، وتمنِّياته بالشِّفاء العاجل للمصابين، مطمئناً الجميع أنَّ الحياة عادت إلى طبيعتها سواءً في المدينة أو الحركة التجاريَّة والسِّياحيَّة والموانئ.

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