وزير الإعلام يؤكد على تبقي 4 رفعات لأسعار المشتقات النفطية



الوكيل الاخباري - أعاد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، التأكيد على تبقي 4 رفعات على أسعار المشتقات النفطية خلال العام الحالي.



جاء ذلك خلال حديثه عبر قناة المملكة، للتأكيد على تصريحات سابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، الذي قال فيها إن “الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة”.



وأوضح الشبول أن الحكومة ستعمل على “رفع أسعار البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلسا للتر”، موضحا أن “الضرائب لم ترتفع وما ارتفع أسعار المشتقات النفطية فقط”.



وأشار إلى أن الحكومة “لم تعكس في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أسعار الديزل على السوق المحلي، وجمدت في أشهر شباط/فبراير وآذار/مارس ونيسان/ابريل الضريبة على المشتقات النفطية.



وأضاف الشبول أن الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان، موضحا أنه لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة.



وأكد على أنه لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء.

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