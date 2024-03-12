الشبول يزور مصانع الأدوية الأردنية في الجزائر

الوكيل الإخباري

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- زار أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول أمس الاثنين عدد من مصانع الأدوية الأردنية في العاصمة الجزائية.وشملت الزيارة التي جاءت اهتماما من وزارة الصحة بقطاع الصناعات الدوائية الأردنية، بحسب الشبول، مصانع الحكمة ودار الدواء والكندي.وقام الشبول بهذه الزيارة على هامش زيارته للجزائر على رأس وفد المستشفيات الأردنية الذي وقع السبت الماضي اتفاقيات معالجة المرضى الجزائريين الخاضعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال في الجزائر في عدد من المستشفيات الأردنية.