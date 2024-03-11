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الإثنين، 11-03-2024 02:53 م

إدارة الخدمات في وزارة الصحة: تأخر صرف رواتب شباط لموظفي مستشفى حمزة كان خارجا عن إرادتنا

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الوكيل الإخباري - أكدت مدير إدارة الخدمات في وزارة الصحة المهندسة سعاد نايف أن تأخر صرف رواتب شهر شباط الماضي للموظفين في مستشفى الأمير حمزة كان خارجا عن إرادة المؤسسة وكان من المفترض أن يتم صرفها الأربعاء الماضي قبل صرفها أمس الأحد.اضافة اعلان


وقالت نايف لـ"الوكيل الإخباري"، إن التأخر كان بسبب وجود مشكلة في نظام الموازنة العامة ليومين وهو ما تسبب بتأخير صرف الرواتب، لافتة إلى صرف الرواتب في موعدها المحدد.

وحول الحسومات من الرواتب لبعض الموظفين، أشارت إلى أن جميع الحسومات كانت بعد تطبيق نظام البصمة للدوام وحساب مدة تأخير الموظفين والإجازات سواءً أكانت إجازات مرضية أو غيرها.

وأوضحت أن المديرية تطبق القانون بكل عدالة على جميع الموظفين وأن أي موظف يرى أن لديه ملاحظة أو شكوى عليه مراجعة المديرية لإيجاد حل لها.

وكانت وردت ملاحظات لـ"الوكيل الإخباري"، من موظفي خدمات في مستشفى الأمير حمزة (مراسلين، عمال نظافة) حول تأخر صرف رواتب شهر شباط الماضي وحسم من الرواتب بلا سبب على حد تعبيرهم.

 




 

 


 

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