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الأربعاء، 28-02-2024 11:17 ص

ندوة عن نظام تجديد ترخيص العاملين بالقطاع الصحي

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الوكيل الإخباري - نظم المجلس الطبي العالي، مساء أمس الثلاثاء، بمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، ندوة تعريفية بنظام تجديد ترخيص العاملين بالقطاع الصحي.

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وجاءت الندوة تجسيدا لأواصر التعاون بين مستشفى الملك المؤسس والمجلس الطبي الأردني والمجلس الصحي العالي، لغايات التوعية والتعريف بنظام تجديد ترخيص العاملين في القطاع الصحي وتعليمات التطوير المهني المستمر.


وتحدثت رئيسة وحدة التطوير المهني المستمر في المجلس الصحي العالي ومقررة اللجنة الوطنية للتطوير المهني الدكتورة شروق جبريل، عن أهمية الاعتماد لبرامج وأنشطة التطوير المهني المستمر.


من جهتها، أوضحت رئيسة لجنة التطوير المهني المستمر في المجلس الطبي الأردني الدكتورة لاما المحيسن، معايير اعتماد الدورات التعليمية أو التدريبية الوجاهية والإلكترونية ومعايير اعتماد المؤتمرات والدراسات والأبحاث والجدول الاسترشادي لاحتساب ساعات التطوير المهني المستمر.


وأدار الندوة رئيس لجنة التطوير المهني المستمر في المجلس الصحي العالي الدكتور رشيد إبداح، بحضور عدد من مدراء المستشفيات من وزارة الصحة والقطاع الخاص ومدراء التمريض ورؤساء وحدات التطوير المهني المستمر التابعة لها، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأقسام والشعب والأطباء الأخصائيين في الدائرة الطبية ودائرة الصيدلة ودائرة التمريض ودائرة الموارد البشرية.

 




 

 


 

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