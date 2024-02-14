التوثيق الملكي يصدر كتاب "الاقتصاد الأردني والأزمات المالية والاقتصادية"

الوكيل الإخباري - أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي الطبعة الأولى من كتاب "الاقتصاد الأردني والأزمات المالية والاقتصادية: القدرة على التكيف وتجاوز التحديات" لمؤلفه الدكتور عدلي قندح.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الكتاب يعد باكورة معرفية مهمة للقارئ المهتم وللباحث في شؤون الاقتصاد الأردني وتحولاته، وأبرز محطاته في المئوية الأولى من تاريخ الدولة.



وأضاف، أن الكتاب يُعد بحثا علميا متخصصا ويركز بدقة على واقع الوضع الاقتصادي في الأردن والأزمات المالية والاقتصادية التي ألمت به والتأثيرات التي نسجتها هذه الأزمات في الاقتصاد الوطني.



وأشار المركز الى أن معالجة المعلومات البحثية المستخلصة في هذا الكتاب جرت بأسلوب علمي دقيق انتهجه مؤلفه، بهدف إثراء المكتبة الوطنية والعربية بمحتوى علمي ذي قيمة، مؤكدا أن هذا العمل يعتبر خطوة فعالة نحو ترسيخ فهم اقتصادي شامل، وتحديد آفاق فهم جديدة لبناء أسس قوية لمستقبل مستدام ومزدهر.



وأشار إلى أن هذا الكتاب يطمح إلى أن يكون مرجعا علميا يرصد تحولات الاقتصاد الأردني والثبات الذي أظهره رغم انكشافه في بعض الأحيان نتيجة للأزمات التي عصفت بالعالم بالمجمل وبمنطقتنا بشكل خاص، وأنه رغم تدني مؤشرات الأردن الاقتصادية في بعض الأحيان إلا أنه استطاع وبفضل قيادة الهاشميين الحكيمة وحنكة حكوماته المتعاقبة اتخاذ بعض القرارات الموصوفة بالصعبة والاستمرار بعبور مئوية الدولة.



يشار إلى أن الكتاب يكشف في فصوله السبعة تأثير الأزمات المالية والاقتصادية العالمية في الاقتصاد الأردني، ويعرض درجة انكشاف الاقتصاد الأردني وسبل تكيفه وتجاوزه لتحدياتها بتفصيلات مخصصة.