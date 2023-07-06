التربية ترد وتوضح بشأن الطالبة التي تأخرت عن امتحان التوجيهي اليوم

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة إن طالبة الثانوية العامة التي تأخرت عن الامتحان اليوم لمدة 5 دقائق تستطيع تقديم الامتحان خلال الدورة التكميلية القادمة.

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وأضاف العجارمة، رداً على مطالب وقف قرار حرمانها، أن احترام الوقت والتعليمات هو صورة من صور الانضباط والعدالة اللذان تحرص على تطبيقهما الوزارة، داعيا الطلبة الى ان تتناسى ما حدث معها والاستعداد للامتحانات القادمة بذات العزيمة



وبين العجارمة في تصريح سابق لـ " الوكيل الإخباري" أن وزارة التربية كانت قد أكدت في وقت سابق على ضرورة الحضور بوقت مبكر الى قاعة الامتحان ، مشيراً أن الوزارة يجب ان تطبق القوانين لضبط قاعات الامتحان .



ووفق فيديو للطالبة قالت إنها تأخرت لمدة 5 دقائق لأسباب طارئة وتم منعها من تقديم الامتحان، وبذلك تكون قد " رسبت ".