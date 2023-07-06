الأوقاف: 35 مركزاً صيفياً لتحفيظ القرآن في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري - جهزت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية 35 مركزاً صيفياً لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف المساجد التابعة للمديرية، تحت شعار " على ثرى الأردن مقامات الصحابة شاهد وعلامة".

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وقال مدير أوقاف اللواء خالد القضاة، اليوم الخميس، إن وعاظا وواعظات وأئمة أكفياء سيقومون على التدريس في تلك المراكز من حملة الشهادات الشرعية والإدارة والدورات في التلاوة والتجويد، مشيرا الى أنه تم تخصيص 20 مركزاً للذكور و 15 للإناث.



وأضاف، إن الهدف من المراكز الصيفية تعليم قراءة القرآن الكريم: تلاوة وحفظاً وفهماً، والحديث الشريف والسيرة النبوية والفقه وقصص الأنبياء، وترسيخ القيم والأخلاق والآداب الإسلامية والثقافة الوطنية، إلى جانب الأنشطة اللامنهجية.



ودعا القضاة الطلاب والطالبات إلى الإقبال على التسجيل في تلك المراكز في أقرب مسجد مخصص لها ضمن مناطق سكناهم، مشيرا الى أن هذه المراكز ستباشر التدريس مطلع الأسبوع المقبل بواقع 3 أيام أسبوعياً.