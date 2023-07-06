بحث التعاون ببن اليرموك ومديرية الثقافة العسكرية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد، اليوم الخميس، مع مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية، العميد الركن سفيان السليحات، سبل التعاون المشترك في المجالات التعليمية والأكاديمية والطلابية بين الجانبين.

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وثمن مسّاد خلال اللقاء، دور القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الوطني وتفانيها بإخلاص في سبيل المحافظة على الوطن ومؤسساته ومقدراته.



وقال، إن اليرموك تضم نسبة كبيرة من أبناء منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأمن العام، وأن الجامعة لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساندة لأبناء قواتنا المسلحة الدارسين في مختلف كليات الجامعة.



من جانبه، أشاد العميد السليحات بالمستوى العلمي والأكاديمي المتميز لخريجي اليرموك، ودور الجامعة في تنمية المجتمع المحلي من خلال التعاون والتواصل الدائم مع مختلف مؤسساته ما ينعكس إيجابا على تنمية المجتمع ورفده بطاقات شبابية إبداعية في مختلف حقول العلم والمعرفة.