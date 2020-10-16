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الجمعة، 16-10-2020 11:30 م

الشرطة تعفي شابا من العقاب بعد كسر حظر التجول .. لهذا السبب !

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعاد مدير مركز أمن الشرقي في محافظة إربد شاب يبلغ من العمر ٢٦ عاماً بعد أن أوقفته كوادر الشرطة المتجولة ضمن منطقة إختصاصها.
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وبحسب ذوي الشاب لموقع الوكيل الاخباري فإنه يعاني من أمراض نفسية ولديه تقرير طبي بذلك .

واكدوا أن إبنهم غافلهم بالخروج ليجلس أمام المنزل كعادته بالوقت الذي تزامن مع مرور دورية الشرطة والتي قامت على الفور بضبطه معتبرة إياه مخالفاً لأمر قانون الدفاع والمقتضي بالحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت.

وأكد والد الشاب عن إعتزازه وفخره بالأجهزة الأمنية والتي قدرت الموقف وأعادت الشاب برفقة دورية الى منزل ذوي بعد أن تبين عن حالته النفسية.

 




 

 


 

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