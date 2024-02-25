الأحد 25-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 25-02-2024 12:50 م

الشريدة: تأخر بإنجاز 19 أولوية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة أن الحكومة سوف تنجز الأولويات المتأخرة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري.اضافة اعلان


وأضاف الشريدة، خلال كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أن عدد الأولويات المتأخرة 19 أولوية، تتضمن 5 تشريعات، حيث أن المشاورات المطلوبة حولها أدت إلى تأخيرها، وستقر قبيل شهر حزيران المقبل.

ولفت إلى أنه يوجد 14 مشروعًا ضمن الأولويات المتأخرة تأخر تنفيذ عطاءات بعضها أو تم تعثر عطاءاتها، ما دعا إلى إعادة طرحها مجددًا، مؤكدًا وضع مخطط زمني لتنتهي، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبين، أن الحكومة تمكنت من تحقيق نسب انجاز في أولويات البرنامج بالعام الماضي تجاوزت 82%، مشيرًا إلى أن 78 أولوية من أصل 97، تم إنجازها خلال العام الماضي 2023.

 




 

 


 

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