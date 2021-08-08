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الأحد، 08-08-2021 05:39 م

الشريف فواز شرف يرعى حفل تكريم هيئة الرواد ومدينة الحسين للشباب

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الوكيل الاخباري - رعى الشريف فواز شرف (أول وزير للشباب عام 1976)، حفل تكريم هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية ومدينة الحسين للشباب، أمس السبت، في قاعة عمان بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان


وأكد الشريف فواز أهمية الدور الكبير وإنجازات الحركة الرياضية والشبابية والأولمبية الأردنية، خلال الحفل الذي نظمته هيئة الرواد، بالتعاون مع مدينة الحسين للشباب، بحضور كوكبة من الرواد ممن أعطوا بسخاء على امتداد سلسلة من العقود، منذ عهد الإمارة إلى عهد الاستقلال وصولا لاحتفالات المملكة بالمئوية الأولى للدولة الأردنية.

 




 

 


 

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