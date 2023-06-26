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الشمالي: اجتماع قريب للاتفاق على آلية قرار إلزام التجار بكفالة المركبات الجديدة

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الإثنين، 26-06-2023 09:38 ص

الشمالي: اجتماع قريب للاتفاق على آلية قرار إلزام التجار بكفالة المركبات الجديدة

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي انه سيتم قريبا الاجتماع مع وكلاء السيارات والتجار للاتفاق على آليات تطبيق قرار الزامية تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين والهايبرد والسيارات الكهربائية الجديدة من قبل المعارض والتجار غير الوكلاء.

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وبين الشمالي خلال اجتماع حماية المستهلك، أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن الزامية تقديم كفالة خطية على السيارات جاء بعد عدة جلسات مع وكلاء السيارات والتجار على مدى عدة أشهر لحماية المستهلك الأردني المقبل على شراء السيارات.


وبموجب القرار سيتم إخضاع السيارات ( موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من  1000 كيلومتر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض ( من غير الوكلاء) الى كفالة إلزامية وفقا لما يلي: 

أ: لا تقل عن سنتين أو 40 ألف كيلو متر مسافة مقطوعة أيهما أسبق لسيارات البنزين والسيارات الهجينة.

ب: لا تقل عن 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر مسافة مقطوعة أيهما أسبق لسيارات الكهرباء.

2- اعتماد آلية فحص جديدة تتواكب مع معايير السلامة العامة العالمية للسيارات التي يتم التخليص عليها للسوق المحلي للفحص الفني من قبل ادارة ترخيص السواقين والمركبات والجهات ذات العلاقة.

ثانيا: أن يتم تنفيذ التوصيات اعلاه اعتبارا من 1/10/2023 وذلك لإعطاء التجار مهلة لتصويب أوضاعهم وأن يتم مراجعة ما تم تطبيقه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ بدء التنفيذ لبيان أثر ذلك.

وتكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة وحسب الاصول.

 




 

 


 

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