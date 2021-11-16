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الثلاثاء، 16-11-2021 04:15 م

الصناعة والتجارة تنظم ورشة توعوية حول التنزيلات والعروض

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الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون مع غرفة تجارة عمان، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل توعوية عن تعليمات التنزيلات والعروض الخاصة والتصفية وتقديم الجوائز.

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وهدفت الورشة إلى التعريف بأحكام القوانين والتشريعات النافذة التي تنظم عمل القطاعات التجارية وحماية المستهلكين وضمان حقوقهم.


وقدم مدير مديرية مراقبة الأسواق في الوزارة المهندس سليمان السعود، شرحا عن الضوابط القانونية التي تنظم العروض والتنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز وبالشكل الذي يضمن حقوق المستهلك.

 

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