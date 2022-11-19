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السبت، 19-11-2022 11:17 ص

المحاسبة: ابتعاث فنيين للسفارات الخارجية لا يحملون خبرة عملية بمجال الابتعاث

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الوكيل الإخباري - رصد - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، أن ملفات الملحقين الفنيين لدى السفارات الخارجية من الدوائر الحكومية بينت أنه لا يتم ابتعاث الملحقين الفنيين إلى الخارج وفقاً للتخصص المطلوب والخبرة العملية لمجال الابتعاث. 

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وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم ابتعاث موظف من وزارة الصناعة والتجارة تخصص هندسة حاسوب والمجال المطلوب هو اقتصاد، كما تم ابتعاث موظف من هيئة الطاقة الذرية تخصص حاسب والمطلوب طاقة ذرية. 

ونوه التقرير إلى أن الخزينة تتحمل مبالغ إضافية بسبب الملحقين الفنيين نتيجة ابتعاثهم.

 

وأشار إلى أن أحد الموظفين تم ابتعاثه إلى سفارة الأردن في فيينا لمدة 7 سنوات، وتحملت الخزينة مبلغ ( 739.649 دينار) وموظف آخر تم ابتعاثه إلى ذات السفارة لمدة 4 أعوام وتحملت الخزينة مبالغ وصلت إلى ( 369.105 دينار) وثالث ابتعث لمدة أقل من عام على سفارة الأردن في فيينا وتحملت الخزينة عنه مبلغ ( 52.675 دينار) ما وصل مجموع ما تحملته الخزانة من أموال عن الموظفين الثلاثة 1.161.429 ديناراً.

وأوصى التقرير بان يتم تعيين الملحقين الفنيين بتنسيب من لجنة مشتركة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والدوائر المختصة، إلى جانب قيام الدوائر والوزارات المعنية بمتابعة الملحقين الفنيين من خلال تواجدهم في السفارات في الخارج بإصدار تقارير دورية تبين طبيعة العمل والإنجاز المكلفين به. 



 




 

 


 

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