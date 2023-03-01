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الأربعاء، 01-03-2023 12:30 م

الشمالي يؤكد أهمية تفعيل التفتيش المحوسب على المنشآت

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الوكيل الاخباري- عقدت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال، اجتماعها التاسع برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل/ رئيس اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال يوسف الشمالي.

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وأكد الشمالي، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة/ نائب رئيس اللجنة العليا لتطوير التفتيش دانا الزعبي وأعضاء اللجنة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للنهوض بمنظومة الرقابة والتفتيش بشكل متكامل.


وأشار إلى أهمية تكامل العمل الرقابي بين جميع الجهات المرجعية التنظيمية والتأكيد على تفعيل التفتيش المحوسب لدى الجهات الرقابية لأهميته في تطوير العمل الرقابي.


وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم التفتيش على الأعمال، واتخذت اللجنة عددا من القرارات الإجرائية والتنظيمية الخاصة بعملها وعمل اللجان المنبثقة منها.

 




 

 


 

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