الشمالي يبحث مع وزراء عراقيين مجالات تعزيز التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي

الوكيل الاخباري - بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، في بغداد مع وزراء التخطيط والصناعة والمعادن والتجارة والزراعة، ومسؤولين عراقيين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق ومتابعة تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي تمت بين الجانبين مؤخرا على المستويين الثنائي وفي إطار التعاون الثلاثي، الذي يضم مصر أيضا.



وأكد الشمالي، خلال لقاءاته بالوزراء العراقيين: التخطيط الدكتور خالد البتال، التجارة الدكتور علاء الجبوري، الصناعة والمعادن منهل الخباز والزراعة المهندس محمد الخفاجي، أمس واليوم، بحضور السفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر العقلة، حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع العراق الشقيق في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها وإقامة شراكات اقتصادية تخدم مصالح البلدين وتعزيز التجارة البينية وإزالة الصعوبات التي تواجهها.

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