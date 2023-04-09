رئيس الوزراء يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الدوحة

الوكيل الإخباري - يبدأ رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، زيارة رسمية إلى الدوحة يوم غد الاثنين على رأس وفد وزاري، يلتقي خلالها كبار المسؤولين في دولة قطر الشقيقة.

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ويجري رئيس الوزراء، خلال الزيارة التي تستمر يومين، مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني تركز على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة؛ خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



كما يلتقي رئيس الوزراء عدداً من المسؤولين وممثلي رجال الأعمال القطريين لبحث فرص ومجالات الاستثمار في المملكة بالعديد من القطاعات.



ويرافق رئيس الوزراء في الزيارة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير السياحة والآثار مكرم القيسي، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف.



وقد توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق إلى الدوحة مساء اليوم الأحد.