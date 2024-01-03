الأربعاء 03-01-2024
الوكيل الاخباري
 

شاهد : صورة مذيعة اسرائيلية تشعل مواقع التواصل!

فرنسا وألمانيا تنددان بالتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة

الدويري يتحدث عن اغتيال صالح العاروري

البريد الأردني والمتكاملة للخدمات اللوجستية توقعان اتفاقية تعاون

الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في أسبوعين

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جلسة تشاورية لبحث تطوير العمل في البترا

قصف إسرائيلي بدير البلح وجنوب لبنان

قرارات مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

إطلاق مبادرة الشباب من أجل العمل المناخي

عاجل

المقاومة تعلن استهداف دبابة وتجمعاً لجنود الاحتلال

الأربعاء، 03-01-2024 04:31 م

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم

0L5A1045


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3008 أطنان، منها 1965 طن خضار، و798 طن فواكه، و244 طن ورقيات.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق وقائمة أسعار الأصناف الواردة إليه، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 40 و50، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

البريد الأردني والمتكاملة للخدمات اللوجستية توقعان اتفاقية تعاون

التعليم العالي

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

1

جلسة تشاورية لبحث تطوير العمل في البترا

12202314125448684759436

قرارات مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي

1

إطلاق مبادرة الشباب من أجل العمل المناخي

12024393741966657978

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

أخبار متعلقة
1703763797986

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

0L5A1048

2924 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

420221894459178433877

3980 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

0L5A1048

3663 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

0L5A1048

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

0L5A1045

2877 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم