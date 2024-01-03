أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3008 أطنان، منها 1965 طن خضار، و798 طن فواكه، و244 طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق وقائمة أسعار الأصناف الواردة إليه، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 40 و50، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.