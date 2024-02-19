عمّان بالترتيب 227 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2024

الوكيل الإخباري -

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جاءت العاصمة عمّان في الترتيب 227 عالمياً، على مؤشر تكلفة المعيشة للعام 2024، وفقاً لآخر تصنيف عالمي نشرته منصة " Numbeo " المُتخصصة في نشر قواعد البيانات العالمية، التي تهتم بأسعار المستهلك، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية وغيرها.وبيّن التصنيف الذي اطلع عليه " الوكيل الإخباري" أن تكلفة المعيشة الشهرية في عمّان لعائلة مكونة من 4 أفراد تصل إلى ( 1819.7 ) دينار أردني، دون إيجار البيت، بمعدل تكلفة تصل إلى 513.9 دينار لكل فرد.وأوضح التصنيف أنه عند مقارنة كُلف المعيشة في العاصمة عمّان مع العاصمة المصرية القاهرة، فإن أسعار المستهلك في عمّان أعلى بنسبة 48.1% عما هي عليه في القاهرة (بدون الإيجار)، وأسعار الإيجارات في عمّان أعلى بنسبة 56.8% ،وأسعار المطاعم في عمّان أعلى بنسبة 55.3%، وأسعار البقالة في عمّان أعلى بنسبة 34.4% .وبالمقارنة مع العاصمة اللبنانية بيروت، فإن أسعار المستهلك في عمّان أقل بنسبة 6.5%، وأسعار الإيجارات في عمّان أقل بنسبة 53.1%، أما أسعار المطاعم في عمّان أعلى بنسبة 1.7%، وأسعار البقالة في عمّان أعلى بنسبة 11.8% .وعند المقارنة مع العاصمة السعودية الرياض، فإن أسعار المستهلك في عمّان أقل بنسبة 12.8% عن ما هي عليه في الرياض، وأسعار الإيجارات في عمّان أقل بنسبة 67.5%، وأسعار المطاعم في عمّان أقل بنسبة 5.0%، وأسعار البقالة في عمّان أقل بنسبة 8.6% .ووفقاً للتصنيف جاء في المراتب الخمسة الأولى عالمياً للمدن الأغلى بتكاليف المعيشة، كل من هاميلتون ‏عاصمة جزر برمودا، ثم مدينة بازل، ثم مدينة زيورخ، ثم مدينة لوزان، ثم مدينة برن.وجاءت كل من مدينة كوتشي، ومدينة كويمباتور، ومدينة إسلام اباد، ومدينة لاهور، ومدينة كراتشي، كأرخص خمسة مدن للعيش في العالم.