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الخميس، 24-12-2020 02:40 م

الشوبكي : الحكومة سترفع أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل

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 الوكيل الاخباري  - قال الخبير في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، إن الحكومة تتوجه لرفع أسعار المشتقات النفطية في تسعيرة شهر كانون الثاني بداية العام 2021 مع بداية "مربعانية" الشتاء؛ وذلك بنسب تتراوح ما بين 3 الى 8%.
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وأضاف الشوبكي، أن مادة السولار سيطال ارتفاعها إلى 3 قروش ونصف على كل لتر وبنسبة ارتفاع 7.5%، تليه مادة البنزين اوكتان 90 بارتفاع 3 قروش على كل لتر وبنسبة ارتفاع 4.5%.

اما البنزين اوكتان 95 فسيرتفع كل لتر 3 قروش أيضاً بنسبة ارتفاع تبلغ 3.5%، في حين سيتم تثبيت سعر مادة الكاز حسب التوجه الحكومي واعلان وزارة الطاقة حتى بداية نيسان/ابريل القادم ونهاية فصل الشتاء.

وبيّن الشوبكي، أن أسعار النفط ارتفعت بشكل ملحوظ في شهر كانون ثاني/ديسمبر الحالي مع بلوغ معدل سعر خام برنت لغاية اليوم قرابة 50 دولارا للبرميل بعد أن كان معدل سعره في شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي فقط 42.5 دولارا للبرميل؛ وذلك بعد عدة لقاحات اثبتت نجاحها ضد فيروس كوفيد19 بعد بدء دول عديدة برامج تلقيح للمواطنين، ما يعني بداية السيطرة على المرض وبداية تعافي الإقتصاد العالمي

 




 

 


 

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