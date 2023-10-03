الشوبكي : توجيهات ملكية للحكومة لتقديم تسهيلات للمتقاعدين العسكريين



الوكيل الاخباري - تفقد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي اليوم الثلاثاء، جمعية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء في لواء الجيزة.



واستمع الشوبكي، بحضور مدير الجمعيات وتعزير الإنتاجية العميد المتقاعد جمعة الثوابية، إلى إيجاز قدمه رئيس الجمعية الملازم /1 المتقاعد خالد علي الطيب، حول أبرز المشاريع والنشاطات والرؤى المستقبلية لتطوير أعمال الجمعية، للوصول إلى أفضل الخدمات للمتقاعدين والمجتمع المحلي.



وأكد اهتمام جلالة الملك وولي العهد ، بالمتقاعدين العسكريين من خلال توجيهاتهم المستمرة للحكومة وللمؤسسة لتقديم التسهيلات كافة، وتوفير فرص عمل مناسبة للمتقاعدين وذويهم تساعدهم في تحسين ظروفهم المعيشية تقديراً لجهودهم، وللخبرة والحرفية التي اكتسبوها أثناء خدمتهم العسكرية.



وأشاد الشوبكي بمشروع المجمع التجاري المقام على الأرض العائدة للجمعية، والمكون من ستة مخازن ، وبالخطط المستقبلية لاستحداث مشاريع جديدة تساعد على تمكين المتقاعدين من إيجاد فرص عمل مناسبة، مؤكداً أهمية إيلاء الجمعيات التعاونية المزيد من الاهتمام والدعم.



من جانبه، ثمن رئيس وأعضاء الجمعية هذه الزيارة التي تترجم الاهتمام المباشر من المؤسسة لخدمة رفاق السلاح والجمعيات التعاونية بتقديم الرعاية والاهتمام الكامل لهم.

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