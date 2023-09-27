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الأربعاء، 27-09-2023 05:47 م

بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

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الوكيل الاخباري - سيرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأربعاء، بعثة العمرة الخاصة بالمتقاعدين العسكريين من كافة الرتب إلى الديار المقدسة والبالغ عددهم 300 معتمر والتي تمثل الدفعة الثالثة خلال هذا العام .

ويتوقع، أن يتم إرسال دفعتين من المعتمرين خلال العام الحالي ليصبح عدد المعتمرين 1200 معتمر وعلى نفقة المؤسسة، إضافة إلى عدد من المعتمرين من المتقاعدين العسكريين الذين تم إرسالهم على نفقة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة زفاف سموه.

ودأبت مؤسسة المتقاعدين العسكريين على تقديم هذه الخدمة إضافة لخدماتها المتنوعة تلبية لاحتياجات المتقاعدين العسكريين حسب الإمكانيات والظروف المتاحة .

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وكان في وداع البعثة، نيابة عن مدير عام المؤسسة، العميد الركن المتقاعد الدكتور بسام محمود المهيرات، مدير الإدارة والموارد البشرية، وعدد من موظفي المؤسسة.

 




 

 


 

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