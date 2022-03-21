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الإثنين، 21-03-2022 10:18 م

الشوبكي يلتقي رئيس وأعضاء المرصد الوطني الأردني لحقوق الإنسان

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الوكيل الاخباري - استقبل مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، في مكتبة اليوم الاثنين، بحضور مدراء الإدارات في المؤسسة، ومدير جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين وأسرهم العقيد الركن سعود الخلايلة، الرئيس التنفيذي للمرصد الوطني الأردني لحقوق الإنسان، الدكتور فارس كريزم وأعضاء المرصد.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مشاركة المؤسسة بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والذكرى الـ 54 لمعركة الكرامة الخالدة.

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