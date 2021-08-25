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الأربعاء، 25-08-2021 12:08 م

الصحة العالمية تعيّن خبيرا في المملكة لتقييم الخدمات الصحية

كورونا 2


الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الصحة الأردنية ومنظمة الصحة العالمية، بإجراء تقييم سريع يهدف إلى التعرّف على الخدمات الصحية المتوفرة في الأردن التي تستهدف الأطفال والمراهقين الذين يعانون من تأخّر في النمو والتطور أو اضطرابات أو إعاقات وذويهم.

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ويهدف التقييم، بحسب بيان صدر عن مكتب منظمة الصحة العالمية في المملكة، اليوم الأربعاء، إلى وضع توصيات مبنية على الفجوات المحددة، وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة، للوصول الى توصيات متفق عليها من حيث الجدوى والاستدامة.


ووفق البيان، تم تعيين خبير وطني من قبل المنظمة لعمل التقييم، وتطوير تقرير يشمل توافر الخدمات، وإمكانية الوصول، والمقبولية وجودة الخدمات الصحية في القطاعين العام وغير الربحي، بما في ذلك التعرّف المبكر والوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل والإحالة وأنظمة المتابعة، والمسارات الحالية للرعاية حسب نوع الاضطراب أو الإعاقة والفئة العمرية إن أمكن، وذلك بالتعاون مع مديرية ذوي الإعاقة والصحة النفسية في الوزارة.


وتأتي هذه الجهود، بالتزامن مع البدء بتنفيذ أنشطة منظمة الصحة العالمية التي تتعلق بالتكيّف والتنفيذ التجريبي لبرنامج المنظمة للتدريب على “مهارات مقدمي الرعاية” لمقدمي الرعاية للأطفال ذوي الاضطرابات النَّمائيَّة أو التَّأخُّر أو الإعاقة بدعم من مؤسسة برنارد فان لير.


ويهدف البرنامج إلى تزويد مقدمي الرعاية بالأدوات والمهارات اللازمة لتحسين وعيهم وممارساتهم مع أبنائهم، الذي سينعكس على التخفيف من تفاقم بعض التأخيرات والاضطرابات، وبالتالي تحسّن النتائج وتعزيز التدخّل في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وبعض المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.


يُذكر أن هذه الأنشطة تأتي ضمن مبادرة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بالصحة النفسية في الأردن، وخطة العمل الوطنية للصحة النفسية والإدمان 2018-2021 والتي تتم مراجعتها حاليا وتجديدها للفترة الزمنية 2022-2026.

 

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