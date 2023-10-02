الصحة العالمية عن الحملة الوطنية للتطعيم: المطاعيم أنقذت حياة الملايين حول العالم

الوكيل الإخباري - أكدت منظمة الصحة العالمية في الأردن أن المطاعيم أنقذت حياة الملايين حول العالم وخاصة من مرض الحصبة، لافتة إلى أن المطاعيم التي تعطى في الأردن آمنة وموثوقة.

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وقالت المنظمة خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، اليوم الاثنين، إن المنظمة تقوم بدراسة المطاعيم من خلال إرسالها إلى المختبرات للتحقق منها والتأكد منها قبل إجازتها والتوصية بالتطعيم فيها.

وأضافت أن هناك دور كبير على المواطنين للاستجابة للتطعيم ضد مرض الحصبة نظرا للأعراض الخطيرة للمرض وخاصة على حياة الأطفال.

وأشارت المنظمة إلى دور الأردن في إيلاء التطعيم أهمية كبيرة للحفاظ على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال.