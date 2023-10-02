الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

القضاء ينظر في أول قضيتي أخبار كاذبة روجت في الأردن

وزير الصحة : نماذج إلى أولياء امور طلبة المدراس بشأن المطعوم

الأردن يدين انتهاكات المتطرفين في الأقصى

الهواري: الوزارة لاحقت جهتين أطلقتا معلومات مضللة عن حملة التطعيم

وزير الصحة يكشف حقيقة وفاة 15 طفلاً في بلد عربي بسبب المطاعيم

إعلان موعد تقديم طلبات الانتقال في الجامعات والتخصصات لمكرمة العشائر

الصحة العالمية عن الحملة الوطنية للتطعيم: المطاعيم أنقذت حياة الملايين حول العالم

الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق

الغذاء والدواء: لقاح MR آمن وعدم تسجيله لا يعني أنه غير موثوق

وزير الصحة: بدء حملة التطعيم ضد الحصبة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل ولا إجبار على المطاعيم

الإثنين، 02-10-2023 01:49 م

الصحة العالمية عن الحملة الوطنية للتطعيم: المطاعيم أنقذت حياة الملايين حول العالم

shutterstock_1658523406


الوكيل الإخباري - أكدت منظمة الصحة العالمية في الأردن أن المطاعيم أنقذت حياة الملايين حول العالم وخاصة من مرض الحصبة، لافتة إلى أن المطاعيم التي تعطى في الأردن آمنة وموثوقة.

اضافة اعلان

 

وقالت المنظمة خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، اليوم الاثنين، إن المنظمة تقوم بدراسة المطاعيم من خلال إرسالها إلى المختبرات للتحقق منها والتأكد منها قبل إجازتها والتوصية بالتطعيم فيها.

 

وأضافت أن هناك دور كبير على المواطنين للاستجابة للتطعيم ضد مرض الحصبة نظرا للأعراض الخطيرة للمرض وخاصة على حياة الأطفال.

 

وأشارت المنظمة إلى دور الأردن في إيلاء التطعيم أهمية كبيرة للحفاظ على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1696246586048

القضاء ينظر في أول قضيتي أخبار كاذبة روجت في الأردن

مدرسة

وزير الصحة : نماذج إلى أولياء امور طلبة المدراس بشأن المطعوم

وزارة الخارجية

الأردن يدين انتهاكات المتطرفين في الأقصى

12202213195757696733495

الهواري: الوزارة لاحقت جهتين أطلقتا معلومات مضللة عن حملة التطعيم

5

وزير الصحة يكشف حقيقة وفاة 15 طفلاً في بلد عربي بسبب المطاعيم

M63A8346

إعلان موعد تقديم طلبات الانتقال في الجامعات والتخصصات لمكرمة العشائر

أخبار متعلقة
image (79)

الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن

0L5A5761 - Copy

قطر استوردت 460 طنا من التمور الأردنية في 5 أعوام

M63A1176 - Copy

الزراعة تحدد موعد بدء فتح معاصر الزيتون وأسعار الزيت

تسلا-موديل-اس_26

دراسة لتحديد حجم الطلب على خدمات سيارات التأجير السياحي و"الليموزين"

محكمة-1-1

النيابة العامة تكشف تطورات قضية المعتدي على فتاة بمنطقة الدوار السابع

WhatsApp Image 2023-09-02 at 4.27.09 PM

المعايطة يفتتح ورشة عمل تعزيز فرص فوز الحزب السياسي في الانتخابات