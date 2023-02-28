الصحة تتسلم 5 عيادات طب عام جرى تحديثها

الوكيل الاخباري - تسلمت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، خمس عيادات طب عام تم الانتهاء من عملية تحديثها وصيانتها ضمن مشروع "رعاية" الممول من الاتحاد الأوروبي من خلال التعاون الإسباني ومؤسسة الصحة والطفولة والرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الصحة الإسبانية (FCSAI)، لتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة المفرق.



وثمن مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور رياض الشياب، خلال حفل التسليم، الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني لدعم القطاع الصحي وتحسين نوعية الخدمة سيما عمليات تحديث وصيانة البنية التحتية للعيادات الذي تنعكس إيجاباً على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

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