الصحة تتفقد إجراءات فحص كورونا في مطار الملكة علياء

الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول، اليوم الأحد، إجراءات فحص كورونا (بي سي آر) لجميع القادمين إلى المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي، وذلك تماشيا مع توجه الحكومة للبدء بإجراء الفحص لجميع القادمين، سواء تلقوا لقاح فيروس كورونا أم لم يتلقوه.



واطلع الشبول يرافقه مدير السياحة العلاجية الدكتور سليمان عمارين، على استعدادات الكوادر الطبية والمخبرية، والفحص في مكتب السياحة العلاجية المتواجد في المطار والخدمات المقدمة للمسافرين القادمين للعلاج، من خلال تأمينهم بالوصول الآمن الى المستشفيات والمراكز الطبية وتأمين دخولهم عن طريق الخط السريع، ضمن المستوى المطلوب وإعطائهم المشورة اللازمة لهم.

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