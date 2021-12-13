الصحة تحتفل باليوم العالمي للإيدز تحت شعار القضاء على عدم المساواة

الوكيل الاخباري - احتفلت وزارة الصحة، باليومِ العالمي للإيدز، تحتَ شعارِ "القضاءِ على أوجه عدم المساواة وسيلةً للقضاءِ على الإيدز"، بمشاركة مركز سواعد التغيير، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الدولية الهجرة، اليوم الاثنين.



وقال أمين عام الوزارة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور رائد الشبول، مندوباً عن وزير الصحة، إن الاكتشاف المبكر للإصابة بمرض الإيدز هو خطوة مهمة للحد من انتشاره، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق الأهداف المتمثلة بالقضاء على المرض بحلول عام 2030.



وبين أن تقديم الخدمات الصحيةِ العلاجيةِ والوقائية المقدمةِ لمرضى نقص المناعة (الإيدز) المجانية، تعد من أولويات الوزارة، وذلك للوصولِ إلى مستوى مقبول في خفض أعداد الإصابات والوفيات، مشيرا إلى أنها تدرس بالشراكةِ مع المعنيينَ العواملَ الاجتماعيةِ والثقافية والاقتصادية المسببة لانتشار المرض، والتخلص من التمييز والوصمة التي تؤدي إلى عدم المساواة في حصول المرضى من على العلاج الكافي واللازم كأفراد المجتمع الواحد.

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